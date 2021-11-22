تسجيل الطلاب في نظام نور التعليمي بالعام الدراسي الجديد 1443

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تسجيل الطلاب في نظام نور التعليمي، من أهم الأنظمة التعليمية والمنشآت الإلكترونية التابعة لوزارة التربية والتعليم السعودية هو نظام نور التعليمي، الذي يختص بتقديم عدد كبير من الخدمات المتنوعة للطلاب بمختلف الصفوف التعليمية في السعودية أهمها هي الاطلاع على نتائج الطلاب من نظام نور، وتسمح تلك المنصة بتسجيل الجميع بها من معلمين وأولياء أمور وطلاب بمختلف الصفوف التعليمية، لهذا يرغب الجميع في معرفة كيفية التسجيل في نظام نور للاستفادة من تلك الخدمات والمزايا وهذا ما سنعرفكم عليه فيما يلي.ما هو نظام نور التعليمي
هو نظام تعليمي إلكتروني أطلقته وزارة التربية والتعليم منذ فترة قصيرة بعد قرار التعليم عن بعد العام الماضي، حيث بدء الاهتمام بالنظام وتحديثه لكي يتلائم مع احتياجات الطلاب ومتطلباتهم أثناء العام الدراسي الماضي، حيث قام جميع الطلاب في السعودية في مرحلة التعليم ما قبل الجامعي بالتسجيل في النظام لأنه يسمح لهم بالاطلاع على نتائجهم وكذلك طباعة شهادات النتائج النهائية بدلًا من الحصول عليها من المدارس، كما أنه يسمح لولي الأمور بسهولة متابعة المستوى التحصيلي للطالب على مدار العام الدراسي، وصار استخدام النظام رسميًا بعد العام الماضي وانتشار فيروس كورونا.
طريقة التسجيل في نظام نور
التسجيل في نظام نور التعليمي متاح لكافة الطلاب بالسعودية سواء كانت سعوديين أم غير سعوديين حيث يتم التسجيل وفق الخطوات الآتية:
- قم بالنقر على رابط المنصة التالي حتى تصل إلى الصفحة الرئيسية للنظام https://noor.moe.gov.sa/Noor/Login.aspx حيث يقوم بفتح المنصة بشكل مباشر أمامك.
- يجب تحديد صاحب الحساب هل هو ولي الأمر أن الطالب من الخيارات المتاحة.
- ومن ثم قم بوضع رقم هويتك الوطنية أو رقم بطاقة الإقامة إذا كنت غير سعودي.
- وبعد ذلك التوجه لباقي البيانات المطلوبة تسجيلها من خلال الموقع مثل تاريخ ميلادك واسمك ومعلومات التواصل وما إلى ذلك.
- بعد التأكد من وضع كافة البيانات ومن صحتها قم بالضغط على زر التسجيل الموجود بنهاية الصفحة.
- وبذلك يتم إنشاء الحساب بشكل رسمي في نظام نور ويمكن استخدامه للاستفادة من كافة خدمات نظام نور التعليمي.
الوسوم
تسجيل الطلاب في نظام نور التعليمي، من أهم الأنظمة التعليمية والمنشآت الإلكترونية التابعة لوزارة التربية والتعليم السعودية هو نظام نور التعليمي، الذي يختص بتقديم عدد كبير من الخدمات المتنوعة للطلاب بمختلف الصفوف التعليمية في السعودية أهمها هي الاطلاع على نتائج الطلاب من نظام نور، وتسمح تلك المنصة بتسجيل الجميع بها من معلمين وأولياء أمور وطلاب بمختلف الصفوف التعليمية، لهذا يرغب الجميع في معرفة كيفية التسجيل في نظام نور للاستفادة من تلك الخدمات والمزايا وهذا ما سنعرفكم عليه فيما يلي.ما هو نظام نور التعليمي
هو نظام تعليمي إلكتروني أطلقته وزارة التربية والتعليم منذ فترة قصيرة بعد قرار التعليم عن بعد العام الماضي، حيث بدء الاهتمام بالنظام وتحديثه لكي يتلائم مع احتياجات الطلاب ومتطلباتهم أثناء العام الدراسي الماضي، حيث قام جميع الطلاب في السعودية في مرحلة التعليم ما قبل الجامعي بالتسجيل في النظام لأنه يسمح لهم بالاطلاع على نتائجهم وكذلك طباعة شهادات النتائج النهائية بدلًا من الحصول عليها من المدارس، كما أنه يسمح لولي الأمور بسهولة متابعة المستوى التحصيلي للطالب على مدار العام الدراسي، وصار استخدام النظام رسميًا بعد العام الماضي وانتشار فيروس كورونا.
طريقة التسجيل في نظام نور
التسجيل في نظام نور التعليمي متاح لكافة الطلاب بالسعودية سواء كانت سعوديين أم غير سعوديين حيث يتم التسجيل وفق الخطوات الآتية:
- قم بالنقر على رابط المنصة التالي حتى تصل إلى الصفحة الرئيسية للنظام https://noor.moe.gov.sa/Noor/Login.aspx حيث يقوم بفتح المنصة بشكل مباشر أمامك.
- يجب تحديد صاحب الحساب هل هو ولي الأمر أن الطالب من الخيارات المتاحة.
- ومن ثم قم بوضع رقم هويتك الوطنية أو رقم بطاقة الإقامة إذا كنت غير سعودي.
- وبعد ذلك التوجه لباقي البيانات المطلوبة تسجيلها من خلال الموقع مثل تاريخ ميلادك واسمك ومعلومات التواصل وما إلى ذلك.
- بعد التأكد من وضع كافة البيانات ومن صحتها قم بالضغط على زر التسجيل الموجود بنهاية الصفحة.
- وبذلك يتم إنشاء الحساب بشكل رسمي في نظام نور ويمكن استخدامه للاستفادة من كافة خدمات نظام نور التعليمي.
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