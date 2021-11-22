إصابة رئيس الوزراء الفرنسى بفيروس كورونا

جدة - نرمين السيد - وسجلت فرنسا 19,749 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد - 19)، و 15 وفاة أمس الأحد. وأشارت بيانات الوكالة الوطنية للصحة الفرنسية الليلة إلى أن العدد الإجمالى للإصابات بلغ 7,414,971 ،فيما بلغ مجموع الوفَيات 118,461.

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