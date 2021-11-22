أرمينيا تعلن مقتل أحد جنودها بنيران أذربيجان عند الحدود

جدة - نرمين السيد - وأعلنت السلطات الأرمنية أن ستة جنود أرمن قتلوا فى اشتباكات فى وقت سابق من الأسبوع الماضى مع أذربيجان بالقرب من منطقة ناجورنى قره باغ المتنازع عليها.

وحسبما نقلت إذاعة "مونت كارلو"، قالت وزارة الدفاع الأرمنية إن "ستة عسكريين أرمن قتلوا نتيجة عدوان القوات المسلحة الأذربيجانية".

من جهتها، أعلنت أذربيجان سقوط سبعة قتلى فى صفوفها وتحمل أرمينيا مسؤولية هذه الاشتباكات التى كانت الأكثر دموية منذ إبرام وقف إطلاق النار قبل عام برعاية روسيا بعد أسابيع من نزع أودى بأكثر من 6500 شخص.

ومنذ حرب السنة الماضية، تعلن أرمينيا وأذربيجان تكرارا عن حوادث تبادل إطلاق نار.

ورغم توقيع اتفاق وقف إطلاق النار ونشر جنود حفظ السلام الروس، بقى التوتر على أشده بين الجمهوريتين السوفياتيتين السابقتين.