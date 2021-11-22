أستراليا تسمح بدخول المؤهلين الملقحين بالكامل ضد كورونا لسد العجز المهنى

جدة - نرمين السيد - أعلن رئيس الوزراء الأسترالى سكوت موريسو، اليوم الاثنين، اعتزام السلطات الأسترالية السماح للمؤهلين بالحصول على تأشيرات الدخول والملقحين بالكامل ضد فيروس "كورونا" بالدخول إلى البلاد اعتبارًا من الأول من شهر ديسمبر القادم بدون الحاجة القديم طلبات للإعفاء من قيود السفر.





وتشمل الإجراءات الجديدة التى سوف تتخذها السلطات الأسترالية العمالة الماهرة والطلبة واللاجئين وغيرهم من راغبى قضاء العطلات.

وأوضح رئيس الوزراء الأسترالى، فى بيان اليوم الاثنين، أن "هذه الخطوات التى نتخذها اليوم تهدف إلى تحقيق تعافيًا اقتصاديًا، بالإضافة إلى تحقيق تقدمًا فى البلاد".

وأضاف موريسون أن "عودة العمالة الماهرة والطلبة إلى أستراليا تعتبر خطوة كبيرة فى مسار عودة الأمور إلى طبيعتها".

يشار إلى أن أستراليا أغلقت حدودها أمام حركة السفر بشكل كامل فى مارس من عام 2020 باستثناء المواطنين الأستراليين وحملة الإقامة الدائمة بسبب جائحة كورونا، ومنذ ذلك الوقت غادر البلاد ما يقرب من 500 ألف مهاجر موقت طبقًا لإحصاءات اللجنة البرلمانية المعنية بإدارة أزمة كورونا الأمر الذى تسبب فى نقص العمالة الماهرة المدربة بالبلاد بسبب قلة فرص العمل الأمر الذى أثر سلبيا فى كثير من القطاعات المهمة بالنسبة للاقتصاد بأستراليا.

ومن المتوقع أن تقبل أستراليا بحوالى 200 ألف شخص من المؤهلين بالحصول على تأشيرة دخول للبلاد مع رفع إجراءات الحظر على السفر فى الأول من الشهر القادم مع استمرار إتخاذ الإجراءات الاحترازية بعد دخولهم.