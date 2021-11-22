نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شراء بيت من البنك العقاري الشروط والكيفية في المقال التالي
شراء بيت من البنك العقاري، البنك العقاري من البنوك السعودية المختصة بتقديم القروض والتمويلات من أجل شراء العميل لوحدات سكنية خاصة به، حيث يقدم عروض تمويلية مختلفة وفترات سداد تتناسب مع جميع العملاء، وشروط الحصول على بيت من البنك العقاري بسيطة وليست معقدة مثل باقي البنوك الأخرى.
شروط شراء بيت من البنك العقاري
لمن يرغب في التقديم على قرض من البنك العقاري لامتلاك بيت أو أي وحدة سكنية أخرى يضع البنك الشروط القادمة:
- العقار من الدرجة الأولى تكون نسبة رهنه هي 100% من قيمة القرض الإسمية.
- الذين يتخطى راتبهم الشهري مبلغ 500 دينار نسبة القسط لهم هي 50% من الراتب للعاملين بالقطاع العام.
- أما الذين يقل راتبهم عن 500 دينار فيحسب لهم القسط الشهري بخصم 45% من قيمة الراتب للعاملين بالقطاع العام.
- والذين يزيد راتبهم الشهري تزيد عن 500 دينار يحسب لهم الدين بخصم 55% من الراتب للعاملين بالقطاع العام.
- وللقطاع الخاص من يتخطى راتبهم 1000 دينار بخصم منهم نسبة 45% من الدخل والذين يزيد راتبهم عن 500 دينار بخصم لهم 50% من الدخل الشهري.
- ويجب أن يكون عمر العميل المتقدم من 21 سنة إلى 70 سنة.
وثائق القرض السكني من البنك العقاري
ويلزم تحضير الأوراق والوثائق القادمة لضمان الحصول على القرض من البنك العقاري:
- صورة إثبات الشخصية للمواطن.
- للأشخاص الأردنيين تقديم صورة من هيئة الأحوال المدنية وصورة من جواز السفر، أما لغير المقيمين بالأردن في تلك الحالة يجب تقديم الإقامة السنوية.
- تقديم سند البيت المراد شرائه ومخطط وموقع ومخطط أرض ورخصة بناء المنزل للبنك.
- كما ويجب أن يتم تقدير سعر المنزل أو البيت المراد امتلاكه من خلال البنك أولًا وإذن لم يكن فمن خلال كاتب تخصيص للقروض لتحديد سعر العقار.
- مصادر الدخل الشهرية الخاصة بالعميل وما يثبت قيمة دخله الشهري وكشف حساب براتبه في الستة أشهر الأخيرة.
- وإذا كان هناك أي مصدر آخر من مصادر الدخل يجب على العميل تقديم كافة الوثائق المطلوبة حوله حتى إذا كانت معدات يمتلكها مثل السيارات أو العقارات الأخرى.
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