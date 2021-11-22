شراء بيت من البنك العقاري الشروط والكيفية

شراء بيت من البنك العقاري، البنك العقاري من البنوك السعودية المختصة بتقديم القروض والتمويلات من أجل شراء العميل لوحدات سكنية خاصة به، حيث يقدم عروض تمويلية مختلفة وفترات سداد تتناسب مع جميع العملاء، وشروط الحصول على بيت من البنك العقاري بسيطة وليست معقدة مثل باقي البنوك الأخرى.

شروط شراء بيت من البنك العقاري

لمن يرغب في التقديم على قرض من البنك العقاري لامتلاك بيت أو أي وحدة سكنية أخرى يضع البنك الشروط القادمة:

العقار من الدرجة الأولى تكون نسبة رهنه هي 100% من قيمة القرض الإسمية. الذين يتخطى راتبهم الشهري مبلغ 500 دينار نسبة القسط لهم هي 50% من الراتب للعاملين بالقطاع العام. أما الذين يقل راتبهم عن 500 دينار فيحسب لهم القسط الشهري بخصم 45% من قيمة الراتب للعاملين بالقطاع العام. والذين يزيد راتبهم الشهري تزيد عن 500 دينار يحسب لهم الدين بخصم 55% من الراتب للعاملين بالقطاع العام. وللقطاع الخاص من يتخطى راتبهم 1000 دينار بخصم منهم نسبة 45% من الدخل والذين يزيد راتبهم عن 500 دينار بخصم لهم 50% من الدخل الشهري. ويجب أن يكون عمر العميل المتقدم من 21 سنة إلى 70 سنة.

وثائق القرض السكني من البنك العقاري

ويلزم تحضير الأوراق والوثائق القادمة لضمان الحصول على القرض من البنك العقاري: