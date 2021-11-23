الشرطة الأمريكية تكشف اسم المتهم فى عملية دهس ويسكونسن

جدة - نرمين السيد - وقالت الشرطة فى إفادة صحيفة، مساء اليوم، إن المتهم فى حادث دهس خلال عرض بمناسبة عيد الميلاد فى مدينة صغيرة بالولاية أمس يدعى داريل بروكس، 39 عامًا، من ميلووكى أكبر مدن الولاية، حسبما نقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية.
وأشارت الشرطة، فى الإفادة التى نقلتها قناة "سكاى نيوز" إلى أنه سيُتهم بارتكاب خمس جرائم قتل عمد، مع اتهامات إضافية بناء على التحقيق الذى لم ينته بعد.
ودهست سيارة دفع رباعى مسرعة عشرات الأشخاص، من بينهم أطفال، خلال عرض بمناسبة عيد الميلاد، أمس الأحد، فى مدينة واكيشا على بعد 32 كيلومترا غربى ميلووكى، بولاية ويسكونسن مما تسبب فى بث الفوضى فى المكان.
ولم تجد السلطات ما يشير إلى صلة بين الحادث والإرهاب على الرغم من أن التحقيق ما زال فى مراحله الأولى، بحسب ما قالته مصادر لشبكة "سى.إن.إن" الأمريكية.
وأشارت مصادر إنفاذ القانون للشبكة، اليوم الاثنين، إلى أن المشتبه به كان يفر من حادث آخر فيما يبدو عندما اندفعت السيارة فى الطريق الذى يسلكه المشاركون فى العرض.
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