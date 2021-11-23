وضع رئيس وزراء بلجيكا فى الحجر الصحى

جدة - نرمين السيد - وأعلنت وسائل الإعلام الفرنسية، فى وقت سابق، مساء أمس الإثنين، إصابة رئيس الوزراء الفرنسى جان كاستكس بفيروس كورونا. وكان رئيس الوزراء الفرنسى قد توجه إلى بروكسل صباح اليوم حيث التقى نظيره البلجيكى ألكسندر دى كرو.

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