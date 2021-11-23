كورونا فى تونس.. 36 إصابة جديدة فى 24 ساعة

جدة - نرمين السيد - وقالت وزارة الصحة التونسية، فى بيان لها، إن حصيلة الإصابات الإجمالية بـ كورونا فى البلاد بلغت 716 ألفًا و295 حالة، فيما ارتفعت أعداد الوفيات إلى 25 ألفًا و347.

وأضافت أن عدد التونسيين الذين تلقوا التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" إلى حدود الساعة الرابعة مساء الاثنين، وهو اليوم السابع للتلقيح المكثف، بلغ 174 ألفا و4 أشخاص بــ 354 مركز مخصص لهذا الغرض.