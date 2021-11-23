إصابة رئيس وزراء فرنسا بفيروس كورونا

أعلنت باريس مساء الاثنين، أن رئيس وزراء فرنسا جان كاستيكس أصيب بفيروس كورونا، وتم بالتالي "تعديل جدول مواعيده للأيام المقبلة بما يمكنه من متابعة أنشطته في الحجر الصحي" خلال الأيام العشرة المقبلة.

وقالت رئاسة الحكومة الفرنسية لوكالة "فرانس برس"، إن رئيس الوزراء أُبلغ عصر الاثنين بأن الفحوص أظهرت إصابة إحدى بناته بـ"كوفيد 19"، فـ"سارع على الفور للخضوع للفحص وقد جاءت نتيجته إيجابية".

وكان كاستيكس زار بروكسل صباح الاثنين، حيث التقى نظيره البلجيكي ألكسندر دي كرو الذي أعلن لاحقا أنه سيلزم حجرا صحيا هو و4 من وزرائه.

وتلقى رئيس الوزراء الفرنسي (56 عاما) جرعتين من لقاح مضاد لفيروس كورونا في الربيع، وقد سبق له أن خالط مصابين بـ"كوفيد 19" 3 مرات من دون أن يصاب.

وأصيب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بكورونا في ديسمبر 2020، كما أصيب عدد من الوزراء الفرنسيين بالفيروس على غرار وزيري الاقتصاد برونو لومير والثقافة روزلين باشلو.