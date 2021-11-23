البيت الأبيض يكشف موقف بايدن من انتخابات 2024

قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي للصحفيين، الاثنين، إن الرئيس الأميركي جو بايدن يعتزم الترشح لخوض انتخابات الرئاسة عام 2024.

ويواجه بايدن (79 عاما) تراجعا في نسبة التأييد منذ أشهر، مما دفع بعض الديمقراطيين للاعتقاد بأنه ربما لن يسعى للفوز بولاية جديدة مدتها 4 أعوام.

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