الولايات المتحدة تدرج 4 قادة من «داعش أفغانستان» على قائمة الإرهاب

جدة - نرمين السيد - وأكدت وزارة الخارجية الأمريكية، مواصلة الولايات المتحدة استخدام جميع أدوات القوة لديها لاستهداف الإرهابيين الذين يخططون لعمليات لقتل المدنيين بشكل عشوائى فى جميع أنحاء العالم، مشيرة إلى أن هؤلاء القادة يُمَكِّنون أعمالهم ويسهلونها ويمولونها.

وكان كولين كال وكيل وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، قد أبلغ الكونجرس، فى أكتوبر الماضى، أن أوساط المخابرات الأمريكية تقدر أن تنظيم داعش فى أفغانستان قد تصبح لديه القدرة على مهاجمة الولايات المتحدة خلال ستة أشهر على أقرب تقدير، وأن لديه النية للقيام بذلك.