مقتل شخص وإصابة آخرين فى هجوم إرهابى بـ الصومال

جدة - نرمين السيد - وقالت السلطات فى الصومال، إن قوات الأمن أجرت عملية تطويق لمنطقة الانفجار، كما فتحت تحقيقًا فوريًا لمعرفة الجهة التى تقف خلف عملية التفجير.

وكان 7 أشخاص على الأقل، قد لقو مصرعهم، وأصيب 10 آخرون بجروح، عقب انفجار عبوة ناسفة فى سوق شعبية فى بلدة برادلى بمحافظة باى جنوبى الصومال، حسبما أعلنت الشرطة الصومالية.