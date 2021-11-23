أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، في الساعات الأولى من صباح الثلاثاء، أن ضرباته الجوية في صنعاء استهدفت مواقع سرية للصواريخ البالستية.

وقال التحالف إن الضربات "دمرت هدفا عالي القيمة للصواريخ البالستية بحي ذهبان" في العاصمة اليمنية. وأوضح أن "المواقع السرية اتخذت المستشفيات ومواقع المنظمات والمدنيين دروعا بشرية". كما أضاف: "اتخذنا إجراءات وقائية لتجنيب المدنيين والأعيان المدنية الأضرار الجانبية". وكان التحالف أعلن أنه بدأ تنفيذ ضربات جوية على أهداف عسكرية مشروعة في صنعاء، وطلب من المدنيين عدم التجمع أو الاقتراب من المواقع المستهدفة. وأكد أن "العملية تتوافق مع القانون الدولي الإنساني ومبدأ الدفاع المشروع".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر التحالف يعلن استهداف مواقع سرية للصواريخ البالستية في صنعاء على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع سكاي نيوز عربية وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.