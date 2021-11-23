كورونا فى الولايات المتحدة.. أكثر من 29 ألف إصابة خلال يوم

جدة - نرمين السيد - وأظهرت بيانات المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، أن حصيلة الإصابات الإجمالية بـ كورونا فى البلاد ارتفعت إلى 47 مليونًا و649 ألفًا و156 إصابة، فيما بلغت حصيلة ‏الوفيات 770 ألفًا و890 حالة وفاة.‏

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات بـ كورونا، تليها الهند ثم البرازيل وبريطانيا وروسيا وتركيا وفرنسا وإيران والأرجنتين وإسبانيا وكولومبيا وإيطاليا وألمانيا وإندونيسيا والمكسيك وبولندا.