كورونا فى الولايات المتحدة.. أكثر من 29 ألف إصابة خلال يوم

جدة - نرمين السيد - وأظهرت بيانات المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، أن حصيلة الإصابات الإجمالية بـ كورونا فى البلاد ارتفعت إلى 47 مليونًا و649 ألفًا و156 إصابة، فيما بلغت حصيلة الوفيات 770 ألفًا و890 حالة وفاة.
وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات بـ كورونا، تليها الهند ثم البرازيل وبريطانيا وروسيا وتركيا وفرنسا وإيران والأرجنتين وإسبانيا وكولومبيا وإيطاليا وألمانيا وإندونيسيا والمكسيك وبولندا.
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