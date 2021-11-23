طريقة التسجيل في الضمان الاجتماعي.. وأهم مزايا الضمان الاجتماعي الجديد المطور 1443

قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية بالإعلان بشكل رسمي عن تفعيل النظام الجديد للضمان الاجتماعي، وذلك لكي تقوم بتحقيق هدف من أهداف الحماية الاجتماعية والاقتصادية الموجودة في المملكة لمساعدة الفئات الاشد احتياج للزكاة، وذلك لكي تقوم بتعزيز وتنمية حياتهم من جميع الجوانب وخاصة الجانب الاقتصادي والجانب الاجتماعي إضافة إلى النهوض بمستوى معيشة هذه الفئة.

طريقة التسجيل في الضمان الاجتماعي

للتسجيل في الضمان الاجتماعي داخل المملكة العربية السعودية يجب اتباع الخطوات التالية:

يجب الدخول علي الموقع الرسمي التي قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالإعلان عنه.

ثم القيام بالضغط على تسجيل جديد في نهاية الصفحة.

وبعد ذلك القيام بكتابة جميع البيانات المطلوبة، والتي تتمثل في رقم البطاقة ورقم الهاتف وتاريخ الميلاد.

يجب عمل كلمة سر وتأكيدها، مع العلم أن كلمة السر يجب أن تتكون من حروف كبيرة وحروف صغيرة وأرقام، مع مراعاة عدم تكرار الحرف او الرقم مرتين ورا بعض ويجب أن تتكون من ٨ خانات.

ثم القيام بكتابة رمز التحقق في المكان المخصص وهو مربع التعهد بعد قراءة جميع الشروط بطريقة جيدة.

وبعد ذلك القيام بالضغط على تسجيل، سوف يتم ارسال رسالة تحمل رقم التحقق، يجب كتابة الرقم في المكان المناسب له.

ومن ثم يجب كتابة رقم الحساب البنكي الخاص.

وفي النهاية نقوم بالضبط على كلمة تعهد، وسوف يتم التحويل إلى لواجهة البرنامج، ويمكنك الدخول إلى المنصة في اي وقت باستخدام رابط التسجيل.

نظام الضمان الاجتماعي المطور

يقوم النظام الاجتماعي بالعمل على جعل المستحقين مستقلين مادياً كما يعمل على تحويلهم إلى أفراد منتجين في المجتمع، ويتميز النظام الاجتماعي داخل المملكة العربية السعودية بعدة مزايا أهمهم:

توصيل الزكاة والمال الي الأشخاص المستحقين بالفعل.

مرونة كبيرة في فهم حاجات المستحقين ومتغيراتهم.

القيام بالمتابعة المستمرة لتحقيق هدف النظام الاجتماعي المطور داخل المملكة.

قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية بتحديد موعد معين لبدء استقبال الطلبات على موقع التسجيل، ويبدأ التسجيل من يوم السبت الموافق ٢٠ من نوفمبر ٢٠٢١، الذي يوافق في التاريخ الهجري يوم ١٥ من ربيع الآخر ١٤٤٣هـ.