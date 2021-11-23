تونس تعلن ترحيبها بـ الاتفاق السياسى فى السودان

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لـ وكالة الأنباء السعودية "واس"، أكدت الخارجية التونسية أنها تتطلع إلى أن يكون هذا الاتفاق إحدى الخطوات المهمة فى تعزيز مقومات الاستقرار بـ السودان والمنطقة، بما يحقق طموحات شعبه.

وكان السودان، قد شهد الأحد الماضى، التوقيع على اتفاق سياسى بين الفريق عبدالفتاح البرهان قائد القوات المسلحة السودانية، وعبدالله حمدوك رئيس الوزراء، نص على إلغاء القرار الخاص بإعفاء رئيس الحكومة.

وأكد الاتفاق على أن الوثيقة الدستورية لسنة 2019 تعديل 2020 هى المرجعية الأساسية القائمة لاستكمال الفترة الانتقالية مع المراعاة للوضعية الخاصة لشرق السودان، والعمل سويا على معالجتها فى إطار قومى يضمن الاستقرار بصورة ترضى أهل شرق البلاد الذين يرفضون مسار المنطقة المضمن فى اتفاق السلام السودانى الموقع فى جوبا فى أكتوبر 2020.