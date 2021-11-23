الأوراق المطلوبة للحصول على الجنسية السعودية وشروط إسقاطها ، ينظم القانون السعودي طلب التجنس و يفرق ما بين السعوديين الأصليين و السعودي المتجنس و الأجنبي عن السعودية ، ويسعى الكثير للحصول علي الجنسية السعودية ، حيث يكون من حق من يحمل هذه الجنسية الحق في العمل في المملكة بسهولة وفي جميع المجالات ، وله الحق في تلقي التعليم والعلاج وكذلك الدعم الذي تقدمه الحكومة ، وعلى قدم المساواة مع أي مواطن آخر، و تعتبر الجنسية السعودية من أقوى الجنسيات في العالم حيث تتيح لحاملها دخول معظم دول العالم بكل سهولة ويسر ، ولكن هناك ضوابط تحدد ذلك ، ويحدد القانون السعودي في مادته السابعة ، انه يكون سعوديا من ولد داخل المملكة العربية السعودية أو خارجها لأب سعودي أو لأم سعودية وأب مجهول الجنسية أو لا جنسية له ، وسنتعرف من خلال مقالنا عن الأوراق المطلوبة للحصول علي الجنسية ، وكذلك كيفية الحصول عليها ، وشروط إسقاط الجنسية السعودية ، من خلال السطور التالية.

الأوراق المطلوبة للحصول على الجنسية السعودية وشروط إسقاطها

عملية طلب الجنسية السعودية تحتاج لتقديم مجموعة من المستندات اللازمة للجهات الرسمية ، وبحسب ما أصدرته الحكومة السعودية ، فإن المستندات المطلوبة للتجنس في المملكة العربية السعودية هي كالتالي :

يجب احضار 3 نسخ من نموذج المعلومات.

تقديم نسخة طبق الأصل من جميع مستندات مقدم الطلب.

يقوم المتقدم بتقديم إفادة من الجهات المختصة عن الاختصاصات التي تتطلبها الدولة.

تقديم نسخة من المؤهلات المترجمة إلى اللغة العربية إذا كانت بلغة أخرى.

يجب تقديم بيان يوضح قيمة ثروة مقدم الطلب في المملكة وخارجها.

إحضار شهادة مصدقة من صاحب العمل إلى مقدم الطلب لتحديد طبيعة العمل وقيمة الراتب الشهري.

تقديم بيان يوضح العقيدة الدينية لمقدم الطلب ، والنشاط السياسي أو الحزبي ، وكذلك الخدمة العسكرية السابقة.

يجب تقديم تسجيل الطلب إلى سجل التسجيل التسلسلي الوارد ، أثناء الإيداع ، ويجب أن يحصل مقدم الطلب على قسيمة توضح

رقم تسجيل الطلب وتاريخه الرسمي.

ملء استمارة طلب الجنسية بتوقيع مقدم الطلب المطلوب مرة واحدة على الأقل.

إبلاغ مقدم الطلب بجميع أحكام النظام.

تقديم تقرير طبي يثبت سلامتهم الجسدية والعقلية ككل.

يجب تقديم صورة شخصية لمقدم الطلب وختم الصورة من قبل الإدارة.

شروط التقديم على الجنسية السعودية

حددت الحكومة السعودية مجموعة من الشروط والمعايير التي يتم على أساسها قبول طلبات الحصول على الجنسية السعودية ، كما وضحت الحكومة ، ومن شروط التقديم ما يلي :

يجب عليك التقدم للحصول على الجنسية السعودية ، في العام الذي يلي بلوغك سن الرشد.

أن يكون لديك وضع الإقامة الدائمة في المملكة العربية السعودية عند بلوغ سن الرشد.

يجب أن يكون المتقدم أو المتقدمة حسن السيروالسلوك.

ألا يكون في سجله أي إدانات جنائية أو أحكام بالسجن.

أن يكون متقن للغة العربية.

شروط إسقاط الجنسية السعودية

المادة رقم 13 في القانون توضح أسباب إسقاط الجنسية عن المواطن السعودي وذلك وفقا لعدد من الحالات ومنها ما يلي :

قيامه بالتجنس بجنسية أخرى مما يسقط عنه الجنسية السعودية.

في حالة قيامه بالانضمام إلى قوات أجنبية دون الموافقة من الحكومة السعودية.

إذا عمل لأحد المصالح في دولة أجنبية وهي في حالة حرب مع المملكة.

قبل وظيفة لدى دولة أجنبية حكومية على خلاف قرارات المملكة العربية السعودية .

والجدير بالذكر أن الحكومة السعودية ممثلة في وزارة الداخلية السعودية تسعي دائما لتقديم افضل الخدمات للمواطنين السعوديين وغير السعوديين ، حيث عملت وزارة الداخلية السعودية على تقديم مجموعة من أفضل الخدمات الإلكترونية ، حيث يوجد الآن عدد من الخدمات المتاحة من خلال التعاملات الإلكترونية ، ودون الحاجة لزيارة الموقع الرسمي للمراكز، والذهاب مباشرة إلى الموقع الرسمي لوزارة الداخلية السعودية.