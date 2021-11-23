كورونا يواصل القصف.. 53 وفاة جديدة فى المكسيك خلال 24 ساعة

جدة - نرمين السيد - ووفقا لوكالة "رويترز"، أكدت وزارة الصحة المكسيكية، فى تقريرها عن الوضع الوبائى، إن إجمالى الوفيات بلغ 292 ألفًا و524 حالة، فيما تخطت حصيلة الإصابات 3.86 مليون حالة، منذ بدء الجائحة.
وتعد المكسيك فى المركز الـ 15 عالميًا من حيث عدد الإصابات بـ كورونا، والرابع تسجيلًا لـ الوفيات الناجمة عن الجائحة.
فيما ذكرت بيانات منفصلة نشرت فى الآونة الأخيرة، أن العدد الفعلى لـ ضحايا كورونا قد يكون أعلى 60% على الأقل من الرقم الرسمى.
وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات بـ كورونا، تليها الهند، ثم البرازيل وبريطانيا وروسيا وتركيا وفرنسا وإيران والأرجنتين وإسبانيا وكولومبيا وإيطاليا وألمانيا وإندونيسيا والمكسيك وبولندا.
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