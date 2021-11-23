وفاة الرئيس كوريا الجنوبية الأسبق جون دو هوان

جدة - نرمين السيد - وقال وكالة "يونهاب" الكورية، إن الساعة الثامنة و40 دقيقة من صباح اليوم بالتوقيت المحلى، شهدت وفاة الرئيس الأسبق الذى كان يعانى من مرض مزمن، حيث مات فى منزله الكائن بحى يونهى فى العاصمة سول.
جدير بالذكر، أن رئيس كوريا الجنوبية الراحل، جون دو هوان، حكم البلاد خلال الفترة من 1981 إلى 1988.
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