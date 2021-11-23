الولايات المتحدة تمنح تونس 336 ألف جرعة من لقاحات كورونا

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لـ وكالة الأنباء الألمانية "د ب أ"، قالت الرئاسة التونسية، فى بيان لها، إن تونس تسلمت 336 ألف جرعة من لقاح "جونسون آند جونسون"، فى إطار مبادرة "كوفاكس" العالمية.

وتعد هذه رابع دفعة من اللقاحات المضادة لـ كورونا تمنحها الولايات المتحدة لـ تونس، ليصل إجمالى مساعداتها من اللقاحات إلى أكثر من مليونى جرعة.

فيما قالت ناتاشا فرانشيسكى، القائمة بأعمال السفارة الأمريكية بـ تونس، إن الغرض من إرسال هذه اللقاحات هو مساعدة البلاد لتحقيق أهدافها فى مكافحة جائحة كورونا، مشيرة إلى أنها دليل على التزام بلادها فى مساعدة شركائها بما فيهم تونس للتغلب على هذا الوباء.

وذكرت وزارة الصحة التونسية فى بيان لها، أن عدد من تلقوا التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" بلغ 174 ألفا و4 أشخاص بــ 354 مركزا مخصصا لهذا الغرض، فى اليوم السابع للتلقيح المكثف.