صحف إثيوبية: مدينة قريبة من أديس أبابا على وشك السقوط فى أيدى تيجراى

جدة - نرمين السيد - وقالت صفحة "تيجراى بالعربى"، عبر موقع التدوينات القصيرة تويتر، فى بيان لها، إن مدينة دبربرهان أصبحت قاب قوسين أو أدنى من السقوط بعد تقدم القوات المتحالفة من 4 جبهات. وتابعت: "وفى الجبهة الخامسة المتجهة غربا سوف تلتقى قوات تيجراى قريبا بأكبر جبهة لقوات جبهة تحرير أورومو المتمركزة فى غرب العاصمة أديس أبابا"، متوقعة أن أنصار رئيس الحكومة الإثيوبية آبى أحمد يعيشون "أيامًا مرعبة".

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