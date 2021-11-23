وفاة رئيس كوريا الجنوبية السابق تشون دو-هوان عن 90 عاما

قالت وكالة يونهاب الكورية للأنباء إن رئيس كوريا الجنوبية السابق تشون دو-هوان توفي، اليوم الثلاثاء، عن عمر يناهز 90 عاما.
وأضافت الوكالة أن تشون كان مصابا بالورم النخاعي المتعدد وهو نوع من سرطان الدم وكان غير نشط، ولفظ أنفاسه الأخيرة في منزله في العاصمة الكورية الجنوبية سول.
وقاد تشون وهو قائد عسكري سابق مذبحة جوانغجو التي ارتكبها الجيش عام 1980 ضد المتظاهرين المؤيدين للديمقراطية وهي جريمة أدين بها لاحقا وحُكم عليه بالإعدام ولكن تم تخفيف الحكم لاحقا. (إعداد حسن عمار للنشرة العربية – تحرير أحمد عبد اللطيف)
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