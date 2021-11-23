الصين تسجل 19 إصابة جديدة بكورونا

قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم الثلاثاء، إن البلاد سجلت 19 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا يوم الاثنين، مقابل 38 في اليوم السابق.

وأفاد بيان من اللجنة بأن 5 من الإصابات الجديدة انتقلت إليها العدوى محليا وذلك مقابل سبع حالات في اليوم السابق.

وسجلت الصين 18 حالة جديدة لا تظهر عليها أعراض مقابل 29 في اليوم السابق. ولا تصنف الصين تلك الحالات على أنها إصابات مؤكدة.

ولم تسجل الصين أي وفيات جديدة ليظل العدد ثابتا عند 4636.

وحتى يوم الاثنين، سجل بر الصين الرئيسي 98524 حالة إصابة مؤكدة.