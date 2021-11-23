e.gov.kw/sites رابط تقديم طلب المساعدة للمستفيدين والمستحقين لها من البوابة الخاصة للمساعدات الاجتماعية، حيث تقوم الدولة بإطلاق البوابة الخاصة بطلب وتسجيل المساعدات الاجتماعية والتي تكون إلكترونيا بينما يتم تقديم الطلب بشكل ورقي، وقد قامت السيدة هناء الهاجري الوكيلة المساعدة للتنمية الاجتماعية في وزارة الشؤون عن طرح ألية جديدة للتيسير على المستخدمين من حيث التسجيل والاستعلام وإرسال الإشعارات للمستخدمين والمستفيدين بطريقة جديدة، كما تدعو الوزارة المسجلين لديها تحديث بياناتهم الخاصة في المنظومة الاجتماعية الجديدة.

ديرة خير e.gov.kw/sites رابط تقديم طلب المساعدة عبر بوابة المساعدات الاجتماعية 1443

تقوم وزارة الشؤون الاجتماعية في الكويت باستقبال طلبات الحصول على المعونات والمساعدات المالية من عدد من الفئات عبر البوابة الإلكترونية الرسمية لاستقبال المساعدات، ويتم وضع عدد من الشروط المعايير للمستفيدين لضمان الحصول على المساعدة كما يتم تحديد ألية الدفع والصرف ويون الراتب للمحتاجين حسب الحالة المادية له، وتولي الدولة الاهتمام الكبير بالفئات الفقيرة والمحتاجة من الشعب الكويتي حيث تقوم مؤسسات الدولة الاجتماعية باستقبال طلبات الحصول على الدعم وتقدم لها المشروعات الصغيرة والرواتب والمساعدات النقدية التي تساهم في رفع مستواهم المعيشي.

وزارة الشؤون الاجتماعية e.gov.kw/sites رابط تقديم طلب المساعدة

من المؤسسات الاجتماعية والخدمية في دولة الكويت حيث تقوم بتقديم الدعم والمساعدة لجميع الفئات الفقيرة والمحتاجة، وتتيح الوزارة بوابة التسجيل في طلب المساعدة إلا أنها تتطلب الحضور إلى مقر الوزارة الخاص بكل محافظة لتسجيل طلب الحصول على الدعم فيها، وكان لظهور فيروس كرونا بالعامين الماضيين السبب في عدم السماح بالحضور بعدد من المؤسسات بينما قامت الدولة بوضع عدد من المنصات الإلكترونية للتسجيل والاستعلام وتقديم الطلبات، وكانت وزارة الشؤون الاجتماعية ضمن المؤسسات الاجتماعية التي تتطلع لتطوير خدماتها والتخلي عن التعاملات الورقية.

التعاملات الورقية في وزارة الشؤون الاجتماعية

كان التعامل والتسجيل في طلب المساعدات ورقيا في السنوات الماضية، حيث يقوم طالب المساعدة من الحضور مباشرة إلى مقر الوزارة وتسجيل استمارة طلب الحصول على الدعم ويقوم بتقديم المستندات والوثائق التي تفيد باحتياجه إلى هذا الدعم، وقامت السيدة هناء الهاجري بالإعلان عن منظومة جديدة لطلب الدعم والتسجيل وكذلك الاستعلام عنه والتي ستكون إلكترونية بشكل كامل، وسيتم عرض النسخة التجريبية للمواطنين للتعرف عليها تمهيدا لاستخدامها بشكل كامل وذلك عبر رابط البوابة الالكترونية الرسمية لتقديم المساعدات الاجتماعية.

خطوات تقديم طلب مساعدة أون لاين

يقوم المستخدم بتصوير المستندات الموجودة لديه والتي تثبت بياناته والاستحقاق بالهاتف النقال. يتم الدخول على مؤشر البحث جوجل وكتابة “بيت الزكاة”. تفتح للمستخدم صفحة بيت الزكاة بالكويت https://www.zakathouse.org.kw/. يتم اختيار المساعدات الاجتماعية. يقوم باختيار نوع المساعدة المالية. يتم الدخول على مربع تسجيل الحالات التي لها ملف. يقوم بمليء البيانات باللغة الإنجليزية. يضغط بعدها على “تقديم”. يتم تسجيل البيانات المطلوبة ثم كتابة رقم الهاتف النقال صحيحا. يقوم بعدها باختيار “استعراض”. يتم أرفاق الملفات التي تم تصويرها بالهاتف النقال ويتم تحميلها والتأكد أنها تم تنزيلها، يكون دليل التنزيل أن تكون الدائرة باللون الأخضر. يقوم بالإرسال.