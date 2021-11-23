الهند تسجل 7579 إصابة جديدة بكورونا

أفادت بيانات وزارة الصحة الهندية اليوم الثلاثاء بأن الهند سجلت 7579 إصابة جديدة بكوفيد-19 خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية. وقالت الوزارة إن إجمالي عدد الإصابات في البلاد بلغ 34.53 مليون منذ بدء الجائحة. وسجلت البلاد 236 وفاة جديدة، مما يرفع العدد الإجمالي إلى 466147. وأظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 257.57 مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى خمسة ملايين و411200.

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