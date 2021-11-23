التحالف العربى ينفذ عملية عسكرية فى صنعاء.. ويعلن تدمير هدف عالى القيمة

جدة - نرمين السيد - أعلن التحالف العربى لدعم الشرعبة فى اليمن، بقيادة السعودية، أنه نفذ ضربات جوية، فى الساعات الأولى من صباح الثلاثاء، فى العاصمة صنعاء، مستهدفًا بها مواقع سرية لـ الصواريخ البالستية.





وقال التحالف فى بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس"، إن هذه العملية تتوافق مع القانون الدولى الإنسانى ومبدأ الدفاع المشروع، طالبًا من المدنيين عدم التجمع أو الاقتراب من المواقع المستهدفة. وأكد التحالف العربى، أنه دمر هدفاً عالى القيمة للصواريخ البالستية بحى ذهبان، مشيرًا إلى أن المواقع السرية المستهدفة، اتخذت المستشفيات ومواقع المنظمات والمدنيين كدروع بشرية. وتابع: "اتخذنا إجراءات وقائية لتجنيب المدنيين والأعيان المدنية للأضرار الجانبية". فيما نشرت فضائية "العربية" عبر صفحتها الرسمية بـ موقع "تويتر"، مقاطع فيديو وصور معلقة عليها بعبارة: "صور ومقاطع متداولة من صنعاء توضح بعضها انفجارات جانبية للأسلحة والذخائر، بعد غارات التحالف على مواقع ومخازن الميليشيات".

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