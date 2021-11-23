سباق محموم بين دول الناتو وموسكو للعثور على حطام مقاتلة إف-35

جدة - نرمين السيد - أعرب مسؤولون من بريطانيا والولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسى، أمس الإثنين، ثقتهم فى قدرتهم على العثور على حطام المقاتلة الشبح "أف-35 بى"، التى تحطمت الأربعاء الماضى، فى البحر الأبيض المتوسط، مؤكدين أن ذلك سيكون قبل وصول غريمتهم روسيا إلى الحطام، حسبما نقلت "فرانس برس".





وبحسب الوكالة، كانت الطائرة المنكوبة أقلعت من على متن حاملة الطائرات البريطانية "إتش إم إس كوين إليزابيث" قبل أن تسقط فى البحر، ومنذ ذلك الحين أبدى حلف شمال الأطلسى مخاوفه من إمكانية عثور روسيا على المقاتلة ووضع يدها على التكنولوجيا فائقة التطور التى تميزها.

وطمأن الجنرال سيمون دوران، الضابط الأمريكى الأعلى رتبة على متن حاملة الطائرات البريطانية، أمس الإثنين، قائلاً: "نستعيدها أولاً، أضمن لكم ذلك".

وفى تصريحات للصحفيين على متن حاملة الطائرات التى تبحر فى البحر الأبيض المتوسط، أكد نائب القائد الأعلى للقوات الحليفة فى أوروبا، الجنرال تيم رادفورد: "لسنا قلقين من استعادتها"، مؤكدًا أنهم يعملون فى الوقت الحالى لأجل العثور عليها، وأن الطيار بخير، رافضًا الكشف عن تفاصيل إنقاذ الطيار.

فيما اعتبر الرائد ستيف مورهاوس، قائد إحدى السفن الحربية التسع المنخرطة فى البحث عن الطائرة، إن تحطم طائرة إف-35 حادث مؤسف فعلاً، مؤكدًا أن "هذه انتكاسة"، ومشددًا فى الوقت ذاته أن "متانة هذه الطائرة وثقتنا فيها وفى المشروع، لم تتزعزع".

وتحوز المملكة المتحدة 21 مقاتلة أمريكية من طراز "أف-35 بى"، غالبيتها تعمل على متن حاملتى الطائرات البريطانيتين "كوين إليزابيث" و"برينس أوف ويلز".