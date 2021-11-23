جدة - نرمين السيد - وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين ساكى - رداً على سؤال الصحفيين حول مشاركة بايدن فى الانتخابات الرئاسية المقبلة - "نعم، يعتزم المشاركة". وأكدت ساكى وفق ما نشره البيت الأبيض عبر موقعه الالكترونى اليوم الثلاثاء، أنباء وسائل الإعلام المحلية حول خطط بايدن بالترشح للفترة الثانية بالرغم من تراجع شعبيته. جدير بالذكر أن الانتخابات الرئاسية الـ46 جرت فى الولايات المتحدة فى 3 نوفمبر 2020، فاز فيها المرشح الديمقراطى جو بايدن.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر البيت الأبيض يؤكد اعتزام بايدن الترشح للفترة الرئاسية الثانية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.