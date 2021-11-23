جدة - نرمين السيد - ونقلت قناة (إيه.بى.سى.) الأمريكية عن المتحدث باسم البحرية إنديكا دى سيلفا قوله انه جرى إنقاذ 12 شخصا آخرين، مشيرا إلى أنه لم يتضح بعد عدد الأشخاص الذين كانوا على متن العبارة.
وأضاف دى سيلفا أن الحادث وقع عندما كانت العبارة فى طريقها إلى إحدى البلدات الواقعة على الساحل الشرقى لسريلانكا وتبعد نحو 260 كيلومترا (160 ميلا) شمال شرق العاصمة "كولومبو".
من جانبه، قال مسئول بالشرطة إن هناك أربعة أطفال بين القتلى جراء هذا الحادث.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مقتل 6 أشخاص جراء انقلاب عبارة شرقى سريلانكا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.