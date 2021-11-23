أمريكا تفرض عقوبات جديدة على خط الغاز الروسى نورد ستريم2

جدة - نرمين السيد - وأشار تقرير وزارة الخارجية الأمريكية المرسل إلى الكونجرس، إلى إدراج سفينتين وكيان واحد مرتبط بروسيا، وهى شركة "ترانسادريا ليمتد" المشاركة في خط أنابيب نورد ستريم 2، على قائمة العقوبات.
وفى بيان له، قال وزير الخارجية أنتونى بلينكن إن ترانسادريا ستخضع لعقوبات بموجب قانون حماية أمن الطاقة فى أوروبا، وستعد سفينتها مارلين ممتلكات مجمدة، وبذلك تكون إدارة الرئيس الأمريكى جو بايدن فرضت العقوبات على 8 روس وجمدت 17 من سفنهم بسبب مشروع خط الأنابيب المثير للجدل.
وتشكك أمريكا ودول الغرب فى أمر خط الأنابيب "نورد ستريم 2"، حيث يعتبرونه مشروعًا جيوسياسيًا روسيًا، يعرض أمن الطاقة فى أوروبا للخطر.
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