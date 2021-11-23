نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تدريب الكويت www.manpower.gov.kw تسجيل تدريب الطلاب بشركات القطاع الخاص في المقال التالي

عمر شويل - جدة تدريب الكويت www.manpower.gov.kw الذي تقوم به وزارة الموارد البشرية لتشغيل العطالة في الكويت والإشراف على تدريب الطلاب والكوادر الوطنية لتأهيل المتدربين لديها للحصول على فرص العمل الأفضل بما يتماشى مع متطلبات السوق الحديثة من كوادر وخبرات، وتقوم وزارة الموارد البشرية بالدولة بالإشراف الكامل على تأهيل الراغبين والباحثين عن فرص العمل من خلال توفير برامج تدريبية بالاشتراك مع خبرات من خارج الكويت وأيضا التعاقد مع القطاع الخاص بما فيه من خبرات متميزة لتدريب الباحثين عن العمل والتي تنتهي بالتوظيف.

تدريب الكويت www.manpower.gov.kw تسجيل تدريب الطلاب بشركات القطاع الخاص

تقوم وزارة القوى العاملة بالعمل الكبير في خدمة الشباب الكويتي منذ أن تم إطلاقها حيث تقوم باستقبال طلبات العمل من الكوادر البشرية وخريجي الجامعات والمؤهلات المتنوعة والمهن والقدرات البشرية وتقوم بتوفير الفرص المناسبة لهم في العمل بالقطاع الحكومي بالدولة أو في القطاع الخاص، كما تقوم بتأهيل الخريجين منذ فترة طويلة والذين اصبح سوق العمل يتطلب منهم خبرات أفضل، حيث تقوم الوزارة بتوفير فرص التدريب والتأهيل لرفع مستوى الخريجين للحصول على فرص العمل الأفضل وفق متطلبات العصر الحديث والسوق المحلي والعالمي، كما تقوم باستثمار طاقة الشباب الغير خريجين بتوفير فرص للتدريب لهم في العديد من المؤسسات في مجال الدراسة.

موعد استقبال تسجيل طلبات تدريب الطلاب

أعلنت وزارة القوى العاملة بالكويت عن موعد استقبال طلبات الطلاب الراغبين في التدرب بإحدى مؤسسات القطاع الخاص وذلك لتوفير خبرات جديدة ومميزة في العديد من المجالات والتي تنتهي في النهاية بتوفير فرص توظيف للناجحين في دورة التدريب والحاصلين على درجات التفوق أيضا، وقد بدأ التسجيل ابتداء من الثلاثاء 23 نوفمبر 2021 ويستمر التسجيل الإلكتروني للراغبين في الحصول على فرص التدرب حتى 23 ديسمبر 2021، أو حتى اكتال العدد المطلوب من الطلاب بالأماكن المتاحة والمطروحة من الوزارة.

بيان المتحدثة باسم وزارة القوى العاملة:

«عملية اختيار رغبات الترشح للفرص التدريبية ستتم عقب التسجيل وإدخال البيانات وتحميل الأوراق عبر الموقع الإلكتروني، حيث سيتم استبعاد الطلبة غير المستوفين الشروط، وعقب الاعتماد سيتم ترشيح الأسماء للجهات المشاركة وإجراء المقابلات الشخصية مع المتدربين». «الفرص المعروضة للعمالة الوطنية لحملة مؤهلات الدبلوم والجامعية وذوي الخبرة، استمرارا لنهج الهيئة في توجيه العمالة الوطنية للعمل بالقطاع الخاص والمساعدة في توفير فرص وظيفية تتوافق وطموحاتهم ومؤهلاتهم»

خطوات التسجيل في دورات التدريب بوزارة القوى العاملة الكويتية 1443