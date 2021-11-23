اخر اخبار إزالة احياء جدة العشوائية 1443.. تعرف على سبب الإزالة الحقيقي الآن

تعرف على اخر اخبار إزالة احياء جدة العشوائية 1443 وأهم الأمور التي أعلنت عنها حكومة المملكة العربية السعودية بشأن هذه الأحياء، حيث قررت حكومة المملكة أن يتم إزالة كل الأحياء العشوائية التي تم بنائها بدون مراعاة أي معايير للسلامة أو الجودة أو التنظيم، مع إعادة الإعمار في هذه الأحياء بالشكل المنظم، الذي يوفر لكل السكان بها الحياة المستقرة وتوفير كل الخدمات لهم.

اخر اخبار إزالة احياء جدة العشوائية 1443

تم الإعلان بصورة تفصيلية عن الأحياء العشوائية التي توجد في جدة، والتي من المقرر أن يتم إزالتها وإعادة إعمارها مرة أخرى، ولكن سوف يتم البناء وفقًا للمعايير الدولية مع مراعاة كل سبل السلامة والأمان التي تضمن توفير منازل آمنة، تحيط بها جميع أنواع الخدمات الهامة.

يعتبر مشروع إزالة العشوائيات من جدة جزء من الخطة الشاملة لرؤية المملكة 2030، التي تم اعتمادها من خلال الملك سلمان بن عبد العزيز، والتي تهدف إلى توفير الحياة الكريمة، وتنظيم المملكة وجعلها من أهم دول العالم في العمران والتخطيط والبناء.

أسباب إزالة الأحياء العشوائية في جدة

هناك الكثير من الأسباب التي جعلت الحكومة السعودية تقرر التخلص من هذه الأحياء العشوائية، ومن أهم هذه الأسباب ما يلي: