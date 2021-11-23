توغل 8 جرافات عسكرية للاحتلال الإسرائيلى و3 دبابات شرق غزة

جدة - نرمين السيد - وكان الرئيس الفلسطينى محمود عباس حذر، قبل أسبوع، من أن استمرار الممارسات الإسرائيلية من استيطان وقتل ومصادرة أراض، وهدم منازل، ومحاولات طرد الفلسطينيين من منازلهم فى أحياء القدس، ومحاولات تغيير الوضع القائم فى الحرم الشريف، كلها تؤدى إلى تقويض حل الدولتين الذى أعلنت الإدارة الأمريكية دعمها الكامل له.

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