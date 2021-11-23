جدة - نرمين السيد - وذكرت وسائل إعلام محلية فى العاصمة البلغارية صوفيا، أن 12 طفلا كانوا من بين ضحايا حادث تحطم الحافلة، مشيرة إلى أنه جرى نقل سبعة أشخاص مصابين بحروق إلى مستشفى للحالات الطارئة فى العاصمة البلغارية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مصرع 45 شخصا إثر تحطم حافلة ركاب غرب بلغاريا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.