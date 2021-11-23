كورونا يسجل 5.159 مليون وفاة و258 مليون إصابة حول العالم

جدة - نرمين السيد - كشفت البيانات المجمعة لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية، اليوم الثلاثاء، عن ارتفاع حصيلة الإصابات الإجمالية بفيروس كورونا المستجد حول العالم إلى 258.268 مليون إصابة مؤكدة، فى حين بلغت حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالوباء نحو 5.159 مليون.





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