بلينكن فى اتصال بـ البرهان: اتفاق السودان يمهد طريق الانتقال الديمقراطى

جدة - نرمين السيد - تلقى رئيس مجلس السيادة السودانى الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، اليوم اتصالاً هاتفيًا، من وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية أنتونى بلينكن، لتهنئته بتوقيع الإتفاق السياسى مع رئيس الوزراء الدكتور عبدالله حمدوك، مؤكدًا أن ذلك يمهد الطريق نحو تنفيذ مسار الإنتقال الديمقراطى.





وحسبما ذكرت وكالة الأنباء السودانية "سونا"، أعرب وزير الخارجية الأمريكى عن أمله فى أن يسهم الاتفاق السياسى السودانى فى إستكمال هياكل الدولة، وعملية الانتقال فى السودان، وتحقيق تطلعات وآمال الشعب السودانى فى الحرية والسلام والعدالة. كما أكد بلينكن خلال اتصاله الهاتفى مع البرهان، على دعم الولايات المتحدة الأمريكية لكل ما من شأنه تحقيق السلام والإستقرار فى السودان وبناء علاقات متطورة وفعالة ذات مصالح متبادلة ومشتركة بين واشنطن والخرطوم.

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