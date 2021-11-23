العثور على جثة فى طائرة روسية عائدة من شرم الشيخ

عثر فى طائرة قامت برحلة جوية من شرم الشيخ إلى مدينة سمارا الروسية عن جثة روسى بالغ من العمر 48 عاما، حسبما نقلت "روسيا اليوم".
ويشار إلى أن الجثة عثر عليها في مرحاض الطائرة. وحسب المعلومات الأولية فإن سبب وفاة الرجل هو الانتحار.
وهبطت الطائرة التابعة لشركة الطيران الروسية S7 في مطار القاهرة، حيث تم نقل الجثة إلى قسم أمتعة الركاب، ثم واصلت الطائرة رحلتها الجوية إلى سمارا.
وحسب مصدر في مطار "كوروموتش" في سمارا فإن الطائرة التي وقعت فيها المأساة وصلت المطار الساعة 05.09 يوم 22 نوفمبر بدلا من التوقيت المقرر وهو الساعة 23.55 يوم 21 نوفمبر. وحسب أقرباء الراحل فإنه كان يواجه مشاكل نفسية، وربما تفاقم المرض النفسى على متن الطائرة.
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