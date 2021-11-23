نهائي دوري أبطال آسيا: قائمة القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الهلال وبوهانج ستيلرز اليوم على نايل سات وعرب سات

نوفر لكم عبر ثقفني، كافة القنوات المفتوحة والمجانية الناقلة لمباراة الهلال السعودي وبوهانج ستيلرز مجانا دون تشفير على الأقمار الصانعية نايل سات، عرب سات وبدر سات، حيث يلتقى الزعيم السعودي بنظيره بوهانج وجها لوجه مساء اليوم الثلاثاء 23 نوفمبر 2021، حيث يخوض الفريقين مباراة نهائي دوري أبطال آسيا 2021، وقد تقرر أن تقام هذه المواجهة على استاد الملك فهد الدولي، وسيسعى الزعيم بكل قوة إلى تحقيق الإنتصار في هذا اللقاء، ومع اقتراب هذه المباراة تشتد نسبة البحث من قل عشاق كرة القدم والجماهير السعودية للحصول على القنوات الناقلة لمباراة الهلال، وفي سطور هذا المقال نتابع معكم القنوات الناقلة والترددات الخاصة بها لكي تتمكنوا من متابعة هذه المباراة.

يعد فريقي الهلال السعودي وبوهانج ستيلرز الكوري الجنوبي هما الفريقان الوحيدان في آسيا اللذان تمكنا من تحقيق ثلاث بطولات قارية، ويتواجه الفريقين اليوم الثلاثاء في نهائي دوري أبطال آسيا المقام في الرياض، وسنتعرف على الفريق الذي يتمكن من التفوق، تأهل الهلال لهذه المبارة بعد الإنتصار وهز شباك النصر بنتيجة هدفين مقابل هدف، في المقابل وصل بوهانج ستيلرز إلى هذا اللقاء بعد خوض مباراة صعبة في النصف نهائي أمام أولسان هيونداي، حيث انتهت بركلات الترجيح لصالح ستيلرز.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال وبوهانج ستيلرز في نهائي أبطال آسيا

أعلنت العديد من القنوات الرياضية العربية بث أحداث مباراة الهلال ضد بوهانج مباشر، حيث يمكن للمتابعين في أبوظبي مشاهدة المباراة عبر شاشة قناة أبوظبي الرياضية Abu Dhabi Sports Asia 1 وسيعلق على اللقاء المعلق علي سعيد الكعبي، أو على قناة أبوظبي الرياضية Abu Dhabi Sports Asia 2 بتعليق صوتي للمعلق فارس عوض، كما يمكن متابعة اللقاء للجماهير السعودية عبر قناة السعودية الرياضية السابعة SSC7 HD، بتعليق كل من فهد العتيبي وعيسى الحربين، وستذاع المباراة عبر قناة الرابعة سبورت Alrabiaa Sport.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الهلال وبوهانج ستيلرز في نهائي أبطال آسيا

تتزايد نسبة البحث من قبل عشاق الساحرة المستديرة للتعرف على القنوات التي تنقل هذه المباراة مجانا، وفي السطور التالية نستعرض لكم تردد جميع القنوات المجانية التي تعرض المباراة بدون تشفير ومن غير الحاجة للإشتراك.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال وبوهانج على النايل سات

تذاع مباراة الهلال وبوهانج عبر قناة الرابعة سبورت، ويمكن استقبال القنات على القمر الصناعي نايل سات 7 غربا، التردد 12604، والاستقطاب عمودي، الترميز 27500، والتصحيح 3/4.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال وبوهانج على عرب سات

تعرض مباراة نهائي دوري أبطال آسيا 2021، بين الهلال ضد بوهانج عبر قناة السعودية الرياضية السابعة على القمر الصناعي عرب سات 30.5 شرقا، والتردد 12418، والاستقطاب أفقي، والترميز 27500، والتصحيح 3/4.

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 12091

الاستقطاب: عمودي

معامل الترميز: 27500

معدل تصحيح الخطأ: 5/6

تردد قناة Abu Dhabi Sports Asia 1 الناقلة لمبارة الهلال وبوهانج