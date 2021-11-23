"لغة الأرقام" تبشر الهلال السعودي في نهائي أبطال آسيا

تتجه أنظار عشاق ومتابعي كرة القدم الآسيوية، مساء الثلاثاء، صوب استاد الملك فهد الدولي بالرياض، لمراقبة مواجهة الهلال السعودي أمام بوهانغ ستيلرز بطل كوريا الجنوبية، في نهائي دوري أبطال أسيا.

وكان فريق الهلال السعودي قد نجح في اقتناص بطاقة الصعود إلى "فاينال" البطولة القارية بفوز على غريمه النصر السعودي بهدفين مقابل هدف واحد، وعلى الجهة الأخرى تأهل بوهانغ على حساب مواطنه أولسان هيونداي –حامل اللقب-، بفوز مثير بركلات الحظ الترجيحية.

ويتبارى فريقي الهلال وبوهانغ ستيلرز في الانفراد بلقب أكثر الفرق تتويجا بدوري أبطال آسيا، إذ يخوض الناديين مباراتهما وهما متساويان في عدد الألقاب بـ3 كؤوس لكل منهما، من أصل 7 نهائيات لعبها الفريق السعودي، و3 نهائيات خاضها الكوري الجنوبي.

تاريخ المواجهات

وعلى صعيد المواجهات المباشرة، فقد اصطدم نادي الهلال بـنظيره بوهانغ ستيلرز في 3 مباريات ماضية، وهو المنافس الكوري الجنوبي الأول لـ"الزعيم"، إذ حقق الأخير الفوز الافتتاحي وذلك في ذهاب كأس السوبر الآسيوي عام 1997، على أرضه ووسط جماهيره بهدف نظيف، قبل أن يتعادل بنتيجة 1-1 في موقعة الإياب بكوريا الجنوبية.

ونجح حينها فريق الهلال في حسم كأس السوبر لصالحه بعد مواجهتين أمام بوهانغ ستيلرز، ويقتنص الكأس الوحيدة التي تنافس عليها أمام بوهانغ ستيلرز، قبل أن يلتقي به للمرة الثالثة بطولة أندية آسيا أبطال الدوري عام 1998 في الدور نصف النهائي، ليعود الزعيم من هونغ كونغ بهزيمة بهدف واحد، مودعا البطولة.

ثم كان للهلال مواجهات أمام 3 فرق كورية جنوبية بخلاف بوهانغ ستيلرز، وهم أولسان هيونداي وتشونبك وسوون سامسونغ، بواقع 6 مباريات، حقق خلالهم انتصارين ونال 4 هزائم، وسجل 4 أهداف، واستقبل ثمانية.

وتعد أبرز تلك المواجهات هي فوز الهلال على تشونبك، في نهائي كأس الكؤوس الأسيوية 2002، بنتيجة هدفين مقابل هدف، ليصعد الفريق السعودي إلى منصة تتويج بطولة قارية ثانية على أكتاف فريق كوري جنوبي.

أما أكثر المباريات تسجيلا للأهداف بين الهلال وفرق كوريا الجنوبية، هي تلك التي سقط فيها الزعيم أمام أولسان هيونداي، برباعية دون رد في ربع نهائي دوري أبطال أسيا عام 2012، وهي أخر اشتباكات الهلال أمام فرق كوريا الجنوبية.

فوارق في القيمة السوقية

وتبلغ القيمة السوقية لفريق بوهانغ ستيلرز الكوري الجنوبي 10 ملايين و78 ألف يورو، ويعد الظهير الأيسر سانغ ووكانغ، صاحب أعلى قيمة في الفريق بواقع 850 ألف يورو، وفق الموقع المتخصص "ترانسفير ماركت".

وعلى الجانب الأخر، فقد كسرت القيمة السوقية لفريق الهلال، حاجز الـ 61 مليون يورو، كما تبلغ قيمة لاعب واحد فقط ضمن صفوف الزعيم 15 مليون يورو، وهو البرتغالي البرازيلي ماسيوث بيريرا، الذي يعتلي صدارة قائمة القيمة السوقية للاعبي الهلال.

الحالة الفنية

يذكر، أن آخر هزيمة تعرض لها فريق الهلال السعودي، كانت يوليو الماضي، أمام هيرتا برلين وديا بثلاثية مقابل هدفين، بينما كانت آخر خسارة رسمية أمام شباب الأهلي الإماراتي أواخر أبريل الماضي بهدفين دون رد، ويحافظ الزعيم على سلسلة اللا هزيمة في الـ12 مباراة المنقضية بتحقيق 8 انتصارات و4 تعادلات، مما يشير إلى حالة فنية جيدة يعيشها الأزرق.

وكانت آخر هزيمة بوهانغ ستيلرز، في المباراة الماضية بالدوري الكوري الجنوبي (كي ليج كلاسيك)، على يد فريق جوانجي إف سي بهدفين مقابل هدف، في السابع من نوفمبر الجاري، سبقها فوز برباعية نظيفة أمام جانجون إف سي، وخسارة أخرى أمام سيونجنام بهدف وحيد.

وينتظر الشارع الرياضي العربي تحقيق الهلال فوزه بالمباراة المرتقبة، من أجل حسم مشاركته في كأس العالم للأندية المقرر إقامته في الإمارات.

ويشارك في البطولة ناديان عربيان، وهما الأهلي المصري بطل إفريقيا، والجزيرة الإماراتي بطل الدوري المحلي للبلد مستضيف النسخة المقبلة من مونديال الأندية.