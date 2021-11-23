الكنيست يقر قانونا لتقييد الولايات المتتالية.. هل يستهدف نتنياهو؟

جدة - نرمين السيد - صوت الكنيست الإسرائيلى، أمس الإثنين، لصالح مشروع قانون يحدد سقف الولايات المتتالية فى الحكومة الإسرائيلية، بـ 8 أعوام فقط، فى قراءة أولية للقانون، الذى اعتبره معارضوه أمرًا شخصيًا، وأشارت التقارير إلى يستهدف رئيس الوزراء الإسرائيلى السابق بنيامين نتنياهو، على وجه الخصوص.





وحسبما ذكرت "فرانس برس"، كان رئيس الحكومة السابق، زعيم المعارضة حاليًا، بنيامين نتنياهو تولى رئاسة الحكومة لفترة قياسية بلغت 15 عامًا، بينها 12 عامًا متتالية، قبل أن يتم الإطاحة به فى يونيو الماضى، على يد الائتلاف الحاكم حاليًا والمكون من أحزاب متعدّدة.

وبحسب الوكالة، قال وزير العدل جدعون ساعر، مقدم مشروع القانون، إن "بقاء السلطة بشكل مستمر بين يدى شخص واحد أمر سيئ للديمقراطية"، وذلك قبيل التصويت.

ويستلزم الموافقة على القانون إقرار نصه فى ثلاث قراءات، فيما صوت لصالح القانون 66 نائبًا من أصل من 120 نائبًا خلال القراءة الأولى داخل الكنيست.

بينما اعتبرت ميرى ريغيف، عضو حزب الليكود اليمينى، الذى يتزعمه نتنياهو، أن "هذا القانون شخصيًا يرمي لمنع نتنياهو من العودة إلى السلطة، خلافًا لإرادة الشعب"، على حد قولها.