باريس تؤكد إصابة رئيس الوزراء الفرنسى بكورونا

جدة - نرمين السيد - أعلنت الحكومة الفرنسية، مساء أمس الإثنين، ثبوت إصابة رئيس وزراء البلاد جان كاستكس، بفيروس كورونا المستجد، لافتة إلى أنه كان يخضع للحجر الصحى بعد إصابة إحدى بناته بالفيروس.





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