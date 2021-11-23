واشنطن ترفض نتائج انتخابات فنزويلا: انحراف فاضح

جدة - نرمين السيد - اعتبرت الولايات المتحدة، اليوم الثلاثاء، أن الانتخابات المحلية والبلدية فى فنزويلا لم تكن حرة وعادلة، متعهدة بمواصلة الضغط على الرئيس اليسارى نيكولاس مادورو، الذى تعتبره غير شرعى.





وكانت حكومة الرئيس مادورو حققت نصرًا ساحقًا فى انتخابات فنزويلا، يوم الأحد الماضى، رغم عودة المعارضة للمشاركة فى الاقتراع للمرة الأولى منذ 2017.

بينما أشار وزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكن، إلى اعتقال شخصيات سياسية ومنع مرشحين معارضين، وإلى الرقابة على وسائل الإعلام، والتلاعب بتسجيل الناخبين.

وفى بيان له، قال بلينكن إنه "خوفًا من أصوات الفنزويليين وتصويتهم، عمد النظام إلى حرف العملية بشكل فاضح للتأثير على نتائج الانتخابات حتى قبل بداية الاقتراع"، مؤكدًا أن "مادورو حرم الفنزويليين من رسم مستقبلهم الجديد".

كما جدد وزير الخارجية الأمريكى التأكيد على دعم واشنطن لزعيم المعارضة خوان غوايدو، حيث كانت الولايات المتحدة أعلنته رئيسًا لفنزويلا بالوكالة، بعدما طعنت فى شرعية الرئيس اليسارى المنتخب مادورو.