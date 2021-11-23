نشاط حركة الشاحنات بين الأردن وسوريا

جدة - نرمين السيد - شهدت حركة الشاحنات من الأردن إلى سوريا نشاطًا ملحوظًا، حيث بلغت نسبة أكثر من 850% خلال العام الجارى 2021، حيث أوضح نقيب أصحاب شركات التخليص ونقل البضائع، ضيف الله أبو عاقولة، أن أعداد الشاحنات التى تدخل من المملكة إلى سوريا تتراوح ما بين 100 إلى 120 شاحنة يوميًا فى الوقت الحالى.





وأشار أبو عاقولة إلى أن عدد الشاحنات لم تكن تتجاوز الـ 15 إلى 20 شاحنة سابقًا، ولافتًا إلى ارتفاع ملحوظ فى حجم البضائع التى تعبر المملكة إلى سوريا من ميناء العقبة، وكذلك من دول الخليج.

وأوضح نقيب شركات نقل البضائع أن أهم المواد التى تدخل إلى سوريا هى شرائح صناعة الطاقة المتجددة والبطاريات والإطارات والمواد الأولية للصناعة، وبعض المواد الغذائية.

وفى الوقت ذاته، أشار أبو عاقولة إلى وجود بعض المعيقات فى عملية نقل البضائع إلى سوريا، أهمها رفض سائقين الوصول إلى مناطق معينة داخل سوريا، الأمر الذى يحتم إدخال شاحنات سورية فارغة إلى داخل حدود جابر لتفريغ الحمولات فيها، وهو ما يتكلف رسوم التصاريح المرتفعة من قبل هيئة النقل البرى.

يذكر أن الحكومة الأردنية قررت إعادة فتح الحدود الأردنية السورية نهاية أكتوبر الماضى، بهدف "تنشيط الحركة ‏التجارية والسياحية بين البلدين"، مع الأخذ فى الاعتبار بضرورة مراعاة الإجراءات الأمنية والصحية اللازمة.