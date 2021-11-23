الكويت.. صباح الخالد الصباح رئيسا للحكومة الجديدة

أعلنت دولة الكويت تعيين الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح، رئيسا لمجلس الوزراء الكويتي وتكليفه بترشيح أعضاء الوزارة الجديدة، استنادا لأمر أميري.

وأفادت وكالة الأنباء الكويتية، الثلاثاء، بصدور أمر أميري يقضي بتعيين الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح، رئيسا لمجلس الوزراء الكويتي وتكليفه بترشيح أعضاء الوزارة الجديدة.

وكان أمير دولة الكويت، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، قد قبل استقالة رئيس مجلس الوزراء والوزراء، الأسبوع الماضي.

وذكرت الوكالة أن أمير الكويت، قبل استقالة رئيس مجلس الوزراء والوزراء، مضيفا أنهم سيستمرون في تصريف العاجل من شؤون مناصبهم لحين تشكيل الوزارة الجديدة.