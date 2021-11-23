رئيس وزراء بلغاريا: حادث تحطم حافلة ركاب غربى البلاد مأساة كبيرة

جدة - نرمين السيد - وأعرب يانيف - خلال تفقده لموقع الحادث، حسبما ذكرت شبكة "ايه بى سى نيوز" الأمريكية اليوم الثلاثاء - عن بالغ التعازى لأقارب الضحايا، داعيا إلى ضرورة تعلم الدرس من هذا الحادث المأساوى لمنع وقوع مثل هذه الحوادث فى المستقبل.

وكان الحادث قد وقع فجر اليوم، وأسفر عن مصرع ما لا يقل عن 45 شخصا بينهم عدد من الأطفال، فيما تم نقل سبعة أشخاص مصابين بحروق إلى مستشفى للحالات الطارئة فى العاصمة البلغارية.

ولم يتسن بعد معرفة الأسباب التى أدت إلى وقوع الحادث، فيما تم فتح تحقيق فى الحادث للوقوف على ملابساته.