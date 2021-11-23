بيلاروسيا تعلن عودة المهاجرين إلى بلدانهم

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الداخلية فى بيلاروسيا، اليوم الثلاثاء، أن 118 مهاجرًا غادروا البلاد، أمس الإثنين، مؤكدة أن المزيد سيغادرون اليوم أيضًا، حسبما نقلت وكالة الأنباء الروسية "تاس".





وتصاعدت التوترات على مدار الأسابيع المقبلة بين الاتحاد الأوروبى وبيلاروسيا، حيث اتهم التكتل الرئيس البيلاروسى ألكسندر لوكاشنكو بنقل آلاف المهاجرين من الشرق الأوسط جوًا، لأجل الدفع بهم لعبور حدود أوروبا عبر بولندا وليتوانيا. واعتبر الاتحاد الأوروبى أن تصرفات بيلاروسيا جاءت ردًا على العقوبات التى فرضها الاتحاد ضد وارسو، على خلفية الانتخابات والاحتجاجات المعارضة.

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