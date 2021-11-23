كوريا الجنوبية وكوستاريكا يوقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون البيئى

جدة - نرمين السيد - وذكرت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب) أن الجانبين اتفقا على تبادل المعلومات حول حيادية الكربون وقطاع البيئة بشكل عام، وتقاسم التكنولوجيا وخبرات السياسة وتعزيز التعاون العملى. وأكد الجانبان أهمية تعزيز التعاون الثنائى فى مجالات مثل تنفيذ الاقتصاد الدائرى بما فيه إدارة النفايات، والانتقال إلى المركبات عديمة الانبعاثات مثل المركبات الهيدروجينية والكهربائية وغيرها وتوفير البنية التحتية المعنية، وسياسات محايدة الكربون. وقالت الوزيرة الكورية الجنوبية، إنه سيتم التركيز على التعاون فى المجالات التى تجيدها البلاد مثل الاقتصاد الدورى والمركبات عديمة الانبعاثات لتبادل السياسات، واستكشاف طرق تعزيز المشاريع التجريبية، معربة عن تطلعها إلى أن تصبح هذه الخطوة نقطة انطلاق للصناعة البيئية المحلية لدخول سوق أمريكا اللاتينية.

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