رابط التسجيل في الضمان المطور الذي يبحث عنه الكثيرين في المملكة العربية السعودية بعد إطلاق وزارة الموارد له أمس، فهي تسعى للارتقاء بمستوى المعيشة لكافة الأفراد الغير قادرين على العيش حياة كريمة، وليس لديهم القدرة على تلبية احتياج منازلهم وأطفالهم، ولكن بشروط معينة سوف نتطرق إليها خلال هذا المقال بالإضافة إلى جميع التفاصيل التي تخص الضمان.

شروط التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد 1443

وزارة الموارد البشرية أوضحت مجموعة من الشروط التي يشترط توافرها فيمن يرغب في التقديم في الضمان الجديد، وجاءت الشروط على النحو التالي لكي يتم صرف راتب الضمان لمستحقيه من الأشخاص داخل المملكة:

يجب أن يكون مقيم إقامة كاملة على أراضي المملكة، ولكن يستثنى من ذلك الفئات التي حددها القانون السعودي.

لابد أن يكون دخل الشخص المستقل أو الأسرة طالبة الضمان أقل من الحد الأدنى لمعاش الضمان.

ضرورة تقديم جميع الأوراق المطلوبة من قبل الوزارة دون خطأ أو تزوير.

لابد أن تنطبق على الشخص كافة المعايير لكي يحصل على راتب الضمان.

طريقة التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد 1443

وزارة الموارد البشرية أوضحت طريقة التسجيل في الضمان المطور لكي يحصل الأشخاص على راتب شهري، ويُمكنهم التسجيل عن طريق ما يلي:

الذهاب إلى المنصة الرسمية الخاصة بالتقديم من هنا.

الضغط على أيقونة الخدمات ثم اختر الخدمات الخاصة بالتنمية الاجتماعية.

سجل دخول ثم اختر إنشاء حساب جديد.

اقرأ كل المعلومات الماثلة أمامك ثم وافق عليها.

بعد ذلك اختر الفئة ثم استكمل البيانات المطلوبة.

الضغط على تقديم الطلب ثم الاحتفاظ برقم الضمان.

رابط التسجيل في الضمان المطور

أطلقت نظام الضمان الاجتماعي المطور أمس وبدء استقبال كافة الطلبات الخاصة بالراغبين في الحصول على راتب الضمان عن طريق المنصة الرسمية من خلال النقرهنا“، واتباع كافة التفاصيل التابعة للضمان للحصول عليه بعد اجراء فحص كامل للطلبات ومراجعة البيانات ومعرفة صحتها.

بهذا نكون وصلنا لختام مقالنا الذي يحمل عنوان رابط التسجيل في الضمان المطور وذكرنا لكم كافة التفاصيل التي تخصه بالتفاصيل، ونرجو أن يكون نال إعجابكم.