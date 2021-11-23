أخبار اليمن : الأرصاد يكشف عن حالة عدم استقرار الأجواء

الأرصاد يكشف عن حالة عدم استقرار الأجواء
أفاد المركز الوطني للأرصاد الجوية بحالة عدم استقرار الأجواء حول أرخبيل سقطرى ،واحتمال هطول امطار متفاوتة على الأجزاء الشرقية والجنوبية الشرقية من الأرخبيل خلال ال24 ساعة المقبلة .
وأشار المركز في نشرته الجوية إلى تشكل السحب الركامية الكثيفة مع احتمال هطول أمطار متفاوتة الشدة قد تصل الى حد الغزارة خاصة على الأجزاء الشرقية والجنوبية الشرقية من الأرخبيل.
وذكر أن الرياح ستكون شديدة و تصل سرعتها الى 25 عقدة .
ونبه المركز الصيادين ومرتادي البحر وربابنة السفن بكافة أنواعها من سوء الاحوال الجوية وما يرافقها من أمطار و رياح شديدة واضطراب البحر وارتفاع الأمواج والتي قد تصل لأكثر من ثلاثة أمتار ونصف.
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