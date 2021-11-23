الهلال وبوهانغ ستيلرز.. من ينفرد بلقب الأكثر تتويجا بآسيا؟

تتجه أنظار عشاق ومتابعي كرة القدم الآسيوية، مساء الثلاثاء، صوب استاد الملك فهد الدولي بالرياض، لمراقبة مواجهة الهلال السعودي أمام بوهانغ ستيلرز بطل كوريا الجنوبية، في نهائي دوري أبطال أسيا.

وكان فريق الهلال السعودي قد نجح في اقتناص بطاقة الصعود إلى "فاينال" البطولة القارية بفوز على غريمه النصر السعودي بهدفين مقابل هدف واحد، وعلى الجهة الأخرى تأهل بوهانغ على حساب مواطنه أولسان هيونداي –حامل اللقب-، بفوز مثير بركلات الحظ الترجيحية.

ويتبارى فريقي الهلال وبوهانغ ستيلرز في الانفراد بلقب أكثر الفرق تتويجا بدوري أبطال آسيا، إذ يخوض الناديين مباراتهما وهما متساويان في عدد الألقاب بـ3 كؤوس لكل منهما، من أصل 7 نهائيات لعبها الفريق السعودي، و3 نهائيات خاضها الكوري الجنوبي.

تاريخ المواجهات

وعلى صعيد المواجهات المباشرة، فقد اصطدم نادي الهلال بـنظيره بوهانغ ستيلرز في 3 مباريات ماضية، وهو المنافس الكوري الجنوبي الأول لـ"الزعيم"، إذ حقق الأخير الفوز الافتتاحي وذلك في ذهاب كأس السوبر الآسيوي عام 1997، على أرضه ووسط جماهيره بهدف نظيف، قبل أن يتعادل بنتيجة 1-1 في موقعة الإياب بكوريا الجنوبية.

ونجح حينها فريق الهلال في حسم كأس السوبر لصالحه بعد مواجهتين أمام بوهانغ ستيلرز، ويقتنص الكأس الوحيدة التي تنافس عليها أمام بوهانغ ستيلرز، قبل أن يلتقي به للمرة الثالثة بطولة أندية آسيا أبطال الدوري عام 1998 في الدور نصف النهائي، ليعود الزعيم من هونغ كونغ بهزيمة بهدف واحد، مودعا البطولة.

ثم كان للهلال مواجهات أمام 3 فرق كورية جنوبية بخلاف بوهانغ ستيلرز، وهم أولسان هيونداي وتشونبك وسوون سامسونغ، بواقع 6 مباريات، حقق خلالهم انتصارين ونال 4 هزائم، وسجل 4 أهداف، واستقبل ثمانية.

وتعد أبرز تلك المواجهات هي فوز الهلال على تشونبك، في نهائي كأس الكؤوس الأسيوية 2002، بنتيجة هدفين مقابل هدف، ليصعد الفريق السعودي إلى منصة تتويج بطولة قارية ثانية على أكتاف فريق كوري جنوبي.

أما أكثر المباريات تسجيلا للأهداف بين الهلال وفرق كوريا الجنوبية، هي تلك التي سقط فيها الزعيم أمام أولسان هيونداي، برباعية دون رد في ربع نهائي دوري أبطال أسيا عام 2012، وهي أخر اشتباكات الهلال أمام فرق كوريا الجنوبية.